Die Anzüge sind gebügelt, das Konfetti bereitgestellt und die Moderatoren gepudert: Wir dürfen euch am 31. Dezember 2016 um 17 Uhr eine ganz besondere Ausgabe von PlayNation TV servieren. Im Namen der gesamten Redaktion vergeben Patrik Hasberg, Benjamin Brüninghaus und Dennis Werth die PlayNation Awards 2016.

Am 31. Dezember 2016 dürft ihr euch um 17 Uhr auf eine ganz besondere Ausgabe von PlayNation TV freuen. Gemeinsam vergeben unsere Moderatoren Patrik Hasberg, Benjamin Brüninghaus und Dennis Werth die Awards für die besten Spiele des Jahres. In verschiedenen Kategorien, wie beispielsweise 'das beste Rennspiel des Jahres', 'das beste Adventure des Jahres' oder 'das beste Story-Game des Jahres' wird der Pokal im Namen der Redaktion übergeben. Dabei begrüßen wir in den heiligen Hallen des PlayNation TV-Studios Gäste von Microsoft, Sony PlayStation, Daedalic, astragon, Electronic Arts und viele mehr.

"Für uns ist das eine große Ehre, denn wir dürfen namenhafte Entwickler und Publisher in unserem Studio begrüßen. Die ganze Vorbereitung der Show sowie die Umsetzung und letztendlich der finale Schnitt haben uns zwar vor eine spannende Herausforderung gestellt, aber ein riesen Lächeln ins Gesicht gezaubert. Danke an unsere Partner von Studio71 für die großartige Unterstützung", so Dennis Werth.

Die Sendung erscheint am 31. Dezember 2016 um 17 Uhr auf PlayNation.de sowie unserem YouTube-Kanal. Solltet ihr somit kurz vor dem Jahreswechsel Lust auf eine lustige und prallgefüllte Sendung haben, so bieten wir euch diese permanent per Video on Demand an. Außerdem dürfen wir Kevin Dorissen (Herr Currywurst) in einer besonderen Rolle erleben.

Infos zu PlayNation TV

