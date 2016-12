In unserer brandneuen Entertainment-News berichten wir wieder einmal über allerlei interessante Fakten und News, die außerhalb der Gaming-Szene stattfinden. Diese Woche mit dabei: CGI-Technik bei Star Wars Rogue One und ein skurriles Aufeinandertreffen von Darth Vader und der Berliner Polizei.

Jede Woche blicken wir über den Tellerrand der Gaming-Welt und berichten euch in der brandneuen Ausgabe der Entertainment-News, was es aus der bunten Welt der Unterhaltung zu berichten gibt. Neben allen Neuigkeiten zu Filmen und Serien berichten wir unter anderem auch über Unternehmen und alle relevanten Ankündigungen, die nicht direkt mit der Gaming-Szene in Verbindung gebracht werden.



Hier geht es zur brandneuen Ausgabe der Entertainment News



Unsere deutsche Hauptstadt Berlin beziehungsweise deren Polizeieinheit hat über die letzten Jahrzehnte hinweg sicherlich einige skurrile Sachen mitgemacht – wie es hingegen aussieht, wenn Oberbösewicht Darth Vader mit der Berliner Polizei aneinandergerät, durfte wir diese Woche erfahren. Daneben reden wir über die Tatsache, dass ein alter Bösewicht aus der klassischen Star Wars Saga mittels CGI-Technik in den kommenden Streifen Rogue One integriert wird.

