In unserer brandneuen Entertainment-News berichten wir wieder einmal über allerlei interessante Fakten und News, die außerhalb der Gaming-Szene stattfinden. Diese Woche mit dabei: Die Facebook-Todesmeldungen und die Slenderman Dokumentation.

Jede Woche blicken wir über den Tellerrand der Gaming-Welt und berichten euch in der brandneuen Ausgabe der Entertainment-News, was es aus der bunten Welt der Unterhaltung zu berichten gibt. Neben allen Neuigkeiten zu Filmen und Serien berichten wir unter anderem auch über Unternehmen und alle relevanten Ankündigungen, die nicht direkt mit der Gaming-Szene in Verbindung gebracht werden.

Hier geht es zur brandneuen Ausgabe der Entertainment News

Klingt wie ein schlechter Scherz, hat auf der Social Media Plattform aber für allerlei Verwirrung gesorgt: Facebook erklärte kurzerhand zwei Millionen Benutzer für tot. Richtig "witzig" war der Fehler, da sogar Facebook-Gründer Mark Zuckerberg das Zeitliche gesegnet haben soll. Des Weiteren gibt es allerlei neue Informationen zur kommenden Slenderman Dokumentation.

Mehr Ausgaben von PlayNation TV

Weitere Folgen:

Wir haben sie: Die wichtigsten Spiele-Releases im Winter

Playnation Feedback: Unser Ben erzählt von seinen Erlebnissen bei der Bundeswehr

Seitenauswahl

Infos zu PlayNation TV

PlayNation TV - Im Barney Stinson-Look Zu jedem Video erhalten wir von euch eine Menge Feedback. Egal ob positiv oder negativ, wir lesen jeden Kommentar - und diskutieren darüber in unserem Feedback-Format. Wir kommentieren heute ...