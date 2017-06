PlayNation Battle - Wer kann diese Rätsel von Sgt. Rumpel lösen?

Was passt nicht in die Reihe? Im neuen PlayNation Battle kämpfen Kevin, Dennis, Patrik und Ben gegeneinander im Logik-Wettstreit - und müssen die Rätsel von Sgt. Rumpel lösen. Hier ist das Gedächnis gefragt!

Bei diesem PlayNation Battle kommt es für Dennis, Patrik, Kevin und Ben auf die richtige Logik an. Denn wir spielen "Was passt nicht in die Reihe?" - präsentiert von Sgt. Rumpel. In jeder Runde werden verschiedene Bilder, Charaktere oder Spiele eingeblendet, von denen jeweils eines nicht ins Gesamtbild passt.

Das neue PlayNation Battle mit Sgt. Rumpel jetzt hier ansehen:

Das PlayNation Battle mit Herr Currywurst, MafuyuX, PayZed und Bronzebeard

Wer schon immer wissen wollte, wie es aussieht, wenn unsere PlayNation Moderatoren knifflige Fragen aus der Welt der Videospiele beantworten müssen, ist bei unserem Format PlayNation Battle goldrichtig. Jede Woche müssen unsere Kämpfer Games zeichnen, erklären, pantomimisch erklären oder auf eine komplett andere Art und Weise an den Partner heranbringen. Wer die Worte errät, sammelt wichtige Punkte, um mit seinem Team den Wochensieg zu erringen und das gegnerische Team zu blamieren.

JETZT NEU: Das PlayNation Battle wird ab sofort immer dienstags und freitags um 17 Uhr gezeigt. Doppelt so viele Folgen wie vorher - doppelt so viel Spaß!

Hier könnt ihr euch alle Videos auf PlayNation TV ansehen.

Seitenauswahl

PlayNation Battle - Die kniffligsten Fragen aus YouTube Deutschland Wer kann die meisten Fragen aus YouTube Deutschland bei Blamieren oder Kassieren beantworten? Im neuen PlayNation Battle kämpfen Kevin, Dennis, Patrik und Ben gegeneinander - und mussen die ...