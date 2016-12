Wie gut kennen sich unsere Jungs eigentlich wirklich in den unendlichen Welten der Videospiele aus? Genau das wird beim heutigen PlayNation Battle auf die Probe gestellt. Verzweifeltes Raten und jede Menge Lachanfälle - heute bei: Wer bin ich?

Es ist Dienstag und damit mal wieder Zeit zu zeigen, welches das beste PlayNation Battle-Team im Studio ist. Heute mit: Wer bin ich?

Was sich der eine oder andere bereits in der pubertären Verzweiflung oder der Midlife Crisis gefragt haben mag, nehmen wir nicht ganz so ernst und so versuchen unsere Jungs locker-flockig zu erraten, welcher Name eines Videospielcharakters da auf ihrer Stirn klebt. Statt wie üblich so lange fragen zu dürfen, bis zehn Neins die Antwort waren, machen sich Ben, Patrik, Dennis und Kevin das Leben selbst schwer: Zehn Fragen bleiben zum Erraten des dargestellten Charakters, egal welche Antwort folgt.

"Bin ich eine Gottheit?" - Bronzebeard, 2016

Sowohl Team Bronzebeard/Payzed als auch Team Currywurst/Mafuyu geraten dabei allerdings ordentlich in Bedrängnis, müssen sie doch feststellen, dass ihr Teampartner das eine oder andere Mal selbst absolut keine Ahnung hat. Ein Spieleredakteur, der nicht jeden Charakter im Videospieluniversum kennt... Wo gibt’s denn sowas? Was passiert, wenn dann noch ein Pokémon-Experte seine Finger im Spiel hat, seht ihr in der heutigen Folge von PlayNation Battle:

Noch mehr Battles - unser Weihnachtsgeschenk an euch

Auch wir von PlayNation TV gönnen uns eine kurze Weihnachtspause, auf einige Formate werdet ihr also für kurze Zeit verzichten müssen. Um euch die Wartezeit zu versüßen, waren wir im Vorfeld fleißig und präsentieren euch bis zum Ende des Jahres jeweils zwei wöchentliche Folgen des Kampfes der Giganten!

