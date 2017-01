PlayNation Battle - Sprachlos witzig: Wer gewinnt in Pantomime?

Wer kann die meisten Begriffe von den schauspielerischen Darstellungen seines Partners erraten? Im neuen PlayNation Battle messen sich Kevin, Dennis, Patrik und Ben in Pantomime. Da sind nicht nur die Mitspieler sprachlos!

Still, aber lustig: Be Pantomime werden die beiden Teams beim PlayNation Battle einmal so richtig leise und versuchen sich im Schauspiel. Können sich Dennis und Kevin gegen Patrik und Ben, die Gewinner der ersten Staffel, durchsetzen? In der heutigen Runde entscheidet sich, wer gewinnt und verliert.

Das neue PlayNation Battle in Pantomime jetzt hier ansehen:

Das große PlayNation Battle geht weiter

Wer schon immer wissen wollte, wie es aussieht, wenn unsere PlayNation Moderatoren diverse Games-Begriffe raten müssen, ist bei unserem brandneuen Format PlayNation Battle goldrichtig. Jede Woche müssen unsere Kämpfer Games zeichnen, erklären, pantomimisch erklären oder auf eine komplett andere Art und Weise an den Partner heranbringen. Wer die Worte errät, sammelt wichtige Punkte, um mit seinem Team den Wochensieg zu erringen und das gegnerische Team zu blamieren.

Ein Duell in Pantomime gab es beim PlayNation Battle schon einmal. Hier könnt ihr euch die damalige Folge auf PlayNation TV ansehen:

