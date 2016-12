PlayNation Battle - Irgendwas mit Mario? Wir raten Soundtracks

In der heutigen Folge des PlayNation Battles müssen unsere Teams bekannte Soundtracks aus der Videospielbranche erraten. Wir zeigen euch, wer den Wochensieg für das eigene Team ergattern kann und warum die Gemüter zwischendurch doch ganz schön zu köcheln beginnen.

Es ist Dienstag und damit mal wieder Zeit für den Kampf der Giganten, in unserer Redaktion auch liebevoll PlayNation Battle genannt. Auch heute steigen Team Bronzebeard/PayZed und Team Currywurst/Mafuyu wieder in den Ring, um zu zeigen, welches Duo das beste ist und am Ende die meisten Battles für sich entscheiden kann.

Heute sollen unsere Jungs Soundtracks aus der Videospielbranche erraten. 30 Sekunden an akustischem Material stehen ihnen dabei pro Titel zur Verfügung. Wer richtig rät, kann 100 Punkte für das eigene Team ergattern, wer falsch rät, geht nicht nur leer aus, sondern beschenkt das gegnerische Team auch noch um die genannten 100 Punkte.

Hättet ihr's gewusst?

Unser Redakteur Wladi hat verschiedene mehr oder minder bekannte Soundtracks herausgesucht und prüft das Videospielwissen von Ben, Patrik, Kevin und Dennis auf Herz und Nieren. Und auch wenn Weihnachten gerade vergangen ist, heißt das nicht, dass unser Moderator milde gestimmt ist, denn wenn unsere Teams die Punkte ihr Eigen nennen wollen, müssen sie den vollständigen und korrekten Titel nennen, was im Studio das eine oder andere mal für lautstarke Empörung sorgt!

Welches Duo wird es schaffen, auf dem schmalen Grad zwischen schnellem, aber bitte auch nicht unüberlegt schnellem Handeln zu balancieren und wem wird die eigene Voreiligkeit zum Verhängnis? Wer diesmal den Wochensieg einfährt, seht ihr im Video. Mitraten ausdrücklich erwünscht!

