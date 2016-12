Bei unserem PlayNation Battle stürzen sich unsere Jungs jede Woche in eine verrückte Quizrunde – wer kann bei Blamieren oder Kassieren die meisten Fragen beantworten und den Wochensieg erringen? Es geht um Ruhm und Ehre.

Auch an diesem Dienstag müssen unsere Jungs von PlayNation Battle mal wieder zeigen, was in ihnen steckt, heute bei einem Format, welches wir schmerzlich vermissen und deswegen vielleicht ein klein wenig abgekupfert haben: Blamieren oder Kassieren von TV Total.

Mit dabei sind natürlich wieder unsere Lieblings-Kontrahenten: Team Currywurst/Heideltraut und Team Bronzebeard/Payzed. Als Moderator konnten wir zwar nicht Elton höchstpersönlich für uns gewinnen, haben aber Pokémon-Experte Wladi aus unserer Redaktion entführt und mit ihm einen ebenbürtigen Host gefunden - fast wie das Original, nur etwas weniger prominent um die Körpermitte herum.

Wer das heutige Duell für sich entscheiden kann und ob unsere Jungs eine gute Figur abgeben oder sich schrecklich blamieren, seht ihr in der aktuellen Folge von PlayNation Battle!

