PlayNation Battle - Blamieren oder Kassieren 2: Das Gaming-Quiz

Wer weiß mehr über Games und seine Entwickler? Im neuen PlayNation Battle kämpfen Kevin, Dennis, Patrik und Ben mit ihrem Wissen gegeneinander. Blamieren oder Kassieren ist zurück bei PlayNation TV und verlangt den vier Spielern alles ab!

Schwierige Fragen sind beim PlayNation Battle an der Tagesordnung. Doch was, wenn es für die beiden Teams um alles geht? Dennis und Kevin spielen gegen Patrik und Ben - in der neuesten Runde von Blamieren oder Kassieren!

Das neue PlayNation Battle Blamieren oder Kassieren 2 jetzt hier ansehen:

Das große PlayNation Battle geht weiter

Wer schon immer wissen wollte, wie es aussieht, wenn unsere PlayNation Moderatoren knifflige Fragen aus der Welt der Videospiele beantworten müssen, ist bei unserem Format PlayNation Battle goldrichtig. Jede Woche müssen unsere Kämpfer Games zeichnen, erklären, pantomimisch erklären oder auf eine komplett andere Art und Weise an den Partner heranbringen. Wer die Worte errät, sammelt wichtige Punkte, um mit seinem Team den Wochensieg zu erringen und das gegnerische Team zu blamieren.

Hier könnt ihr euch alle Videos auf PlayNation TV ansehen.

Seitenauswahl

PlayNation Battle - Wer erkennt mehr Fake-News? Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge des PlayNation Battles! Heute müssen die beiden Teams beweisen, ob sie echte von falschen News unterscheiden können. Wer ist der größere ...