PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 7: 2 The Elder Scrolls-Pakete

Der Dezember verspricht in diesem Jahr besonders lohnenswert für unsere Leser zu werden. In unserem großen PlayNation Weihnachts-Adventskalender stellen wir zahlreiche Gewinne bereit. Heute fährt Bethesda besonders große Geschütze auf!

Wir haben in den letzten Wochen viel Zeit mit der Vorbereitung unserers PlayNation Adventskalenders 2017 verbracht, um die Leser mit zahlreichen Gewinnen eine kleine Freude zu bereiten. Es ist unser kleines Dankeschön für all eure Zeit, die ihr fürs Lesen unserer News, Previews, Tests und und und aufbringt! Ein besonderer Dank gebührt auch unseren Partnern, mit denen wir euch die Gewinne bereitstellen können.

Heute dürfen wir in Zusammenarbeit mit Bethesda gleich 2 Pakete für 2 zufällige Gewinner ermitteln. Zum einen gibt es eine riesige Collector's Edition von The Elder Scrolls Online: Morrowind und auf der anderen Seite haben wir noch ein The Elder Scrolls-Paket für jeweils einen ausgewählten Leser!

Doch falls euch diese tollen Giveaways noch nicht ausreichen, schaut gerne auch einmal im Bethesda Store vorbei. Hier gibt es zahlreiche Merchandise-Angebote zu allen Top-Titeln des Publishers!

PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 7: 2 TES-Pakete

07. Dezember 2017: Was verbirgt sich hinter dem 7. Türchen?

Gemeinsam mit Bethesda verlosen wir im 7. Türchen 2 Pakete:

1. Paket: The Elder Scrolls Online: Morrowind Collector's Edition!

Inhalt - The Elder Scrolls Online: Morrowind, limitiertes Steelbook, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, Weltenbummler Paket, Karte von Morrowind, Naryus Tagebuch, Gepanzertes Kriegspferd (digital), Dwemerspinne-Begleiter (digital), Morag-Tong-Stilwandler (digital), Charakter-Emotes (digital), Grauer Kriegsbär (digital)

2. Paket: The Elder Scrolls Merch

TESO Button Badge Set, Großes Artbook von The Elder Scrolls, Skyrim Art Cards, Skyrim: Himmelsrand Karte, Bethesda Button Pin Set, Poster (Überraschung)

Alle Adventskalender-Gewinnspiele findet ihr auf dieser Seite aufgelistet, kommt gerne täglich vorbei, um euch die neuesten Preise anzuschauen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 08. Dezember 2017 um 23:59 Uhr.

