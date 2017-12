PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 6: Lioncast Package

Natürlich haben wir für euch auch am 06. Dezember und damit an Nikolaus ein Päckchen geschnürt, das dieses Mal von unserem Partner Lioncast stammt und einen Wert von 270 Euro besitzt. Was sich darin wohl verbirgt?

Wenn ihr in diesem Jahr besonders brav gewesen seid, dann haben wir etwas ganz Besonderes für euch in Türchen Nummer 6! Gemeinsam mit Lioncast haben wir ein besonders großes Paket am Start, das aus einem Headset, einer Maus, einer Gaming-Tastatur sowie einem esport One Mauspad besteht und einen Wert von 250 Euro besitzt. Es lohnt sich also, wenn ihr bei unserem Gewinnspiel mitmacht. Vielleicht können wir euer Weihnachten ja ein klein wenig versüßen und vor allem eure Hardware auf den neuesten Stand bringen.

PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 6: Lioncast

06. Dezember 2017: Was verbirgt sich hinter dem 6. Türchen?

Gemeinsam mit Lioncast verlosen wir im 6. Türchen passend zu Nikolaus ein besonders großes Hardware-Paket im Wert von 250 Euro!

"Lioncast LX50 Headset - Mit dem Lioncast LX50 sitzt das perfekte Gaming Headset auf Deinem Kopf. Exzellenter Tragekomfort, zwei 53mm Treiber für ausgewogenen, präzisen Klang und die volle Kompatiblität zum PC und vielen Konsolen. Entdecke das bestmögliche Audio-Erlebnis für leistungsorientiertes Gaming und sei zusammen mit Deinem Team dem Gegner immer einen Schritt voraus. Lioncast LK300 Gaming-Tastatur - Lioncast Tastaturen mit Radiant Backlight Technology, wie die LK300 RGB, verfügen über eine besonders starke LED-Beleuchtung jeder einzelnen Taste. Zusammen mit der Steuerungs-Software kannst Du genau definieren, welche Tasten wie beleuchtet sein sollen. Das bedeutet: Nie mehr daneben greifen, auch wenn es einmal hektisch wird! Lioncast LM20 Maus - Mit der Lioncast LM20 Gaming Maus haben wir einen Nager geschaffen, der perfekt in der Hand liegt. Schon bei der ersten Benutzung schließt sich die Hand ganz natürlich um die Maus und auch Freunde der Claw- und Fingertip-Technik kommen auf ihre Kosten. Optimiert für Shooter und MOBAs, macht die LM20 aber auch bei anderen Spielen eine gute Figur. Durch die Auswahl hochwertiger Materialien und der Perfektionierung der Maus über viele Monate haben wir das perfekte Werkzeug für Gamer geschaffen, die nach schlanken kurven suchen, aber trotzdem nicht auf den Luxus frei programmierbarer Tasten verzichten möchten. Lioncast esport ONE Mauspad - Die großen Abmessungen des esport ONE bieten Spielern aller DPI-Stufen maximale Handlungsfläche! Die speziell für esport entwickelte Oberfläche bietet den perfekten Mix zwischen Geschwindigkeit und Kontrolle."

Alle Adventskalender-Gewinnspiele findet ihr auf dieser Seite aufgelistet, kommt gerne täglich vorbei, um euch die neuesten Preise anzuschauen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 07. Dezember 2017 um 23:59 Uhr.

