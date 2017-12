PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 3: Bethesda Horror Package

Der Dezember ist da und damit auch unser großer PlayNation Adventskalender 2017 zur kommenden Weihnacht! Heute öffnen wir Türchen 3 und werfen einen Blick auf dieses spannende Gewinnspiel-Paket von Bethesda.

Wir möchten unseren Lesern etwas zurückgeben und deshalb haben wir gemeinsam mit zahlreichen Partnern einen speziellen Adventskalender zur kommenden Weihnacht für sie vorbereitet! An allen 24 Tagen haben wir die unterschiedlichsten Gewinne für euch. Da sollte auf jeden Fall für jeden etwas dabei sein!

Heute gibt es ein besonderes Paket, das wir in Zusammenarbeit mit Bethesda geschnürt haben. Zahlreiche Goodies und Gimmicks aus den beiden Horrortiteln Prey und The Evil Within 2 warten auf euch! Das große Bethesda Horror Package - gruseliger geht nicht!

Hier geht es zum Bethesda-Store mit zahlreichen Merchandise-Angeboten! Falls ihr abseits des Pakets noch ein paar Goodies für eure Freunde benötigt, seid ihr hier an der richtigen Adresse.

PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 3: Prey & The Evil Within 2

03. Dezember 2017: Was verbirgt sich hinter dem 3. Türchen?

Gemeinsam mit Bethesda verlosen wir im 3. Türchen das Bethesda Horror Package:

Prey T-Shirt

Prey Toy Mimic

Prey Art Book Selection

Prey Featured Music Selections

Eine besondere Überraschung zum Sci-Fi-Horror-Shooter Prey!

The Evil Within 2 Poster

The Evil Within 2 3D-Print

The Evil Within 2 T-Shirt

The Evil Within 2 Beweismitteltüte (Vorsicht, Blut!)

The Evil Within 2 Notizbuch von Sebastian Castellanos

The Evil Within 2 Metallposter

The Evil Within 2 Pin Badge

The Evil Within 2 Featured Music Selections

The Evil Within 2 Tasse aus dem Spiel (Union)

Alle Adventskalender-Gewinnspiele findet ihr auf dieser Seite aufgelistet, kommt gerne täglich vorbei, um euch die neuesten Preise anzuschauen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 04. Dezember 2017 um 23:59 Uhr.

Seitenauswahl