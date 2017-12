PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 20: Turtle Beach Headset Package 2

Noch wenige Tage, bis die trauten Festlichkeiten rund um Weihnachten endlich beginnen. Und bis zum 24. Dezember versorgen wir euch auch weiterhin im großen PlayNation Adventskalender 2017 mit schönen Geschenken!

Zahlreiche Goodies, Merchandise und alles, was ein Gamer-Herz höher schlagen lässt, konnten wir in diesem Monat bereits an unsere Leser verlosen. Doch noch ist der 24. Dezember nicht gekommen. Einige besonders schöne Pakete warten in den nächsten Tagen noch auf euch. Es bleibt also spannend!

An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle Leser, die uns das ganze Jahr begleitet haben und auch an die Partner wie Turtle Beach, mit denen wir den Adventskalender ins Leben rufen konnten. Heute gibt es das Turtle Beach Headset Package 2 für euch!

Hier findet ihr weitere Produkte von Turtle Beach!

PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 20

Gemeinsam mit Turtle Beach verlosen wir im 20. Türchen das Turtle Beach Headset Package 2:

Headset: Stealth 700 für die Xbox One

Features:

Aktive Geräuschunterdrückung

Windows Sonic Surround Sound

Brillenfreundlich

10 Stunden Akkulaufzeit

Getrennte Lautstärkeregelung für Spiel und Chat

Dynamic Chat Boost™

Mikromonitor

Hochklappbares Mikro

Alle Adventskalender-Gewinnspiele findet ihr auf dieser Seite aufgelistet, kommt gerne täglich vorbei, um euch die neuesten Preise anzuschauen.

Wichtig: Das Gewinnspiel läuft bis zum 21. Dezember 2017 um 23:59 Uhr.

