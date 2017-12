PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 2: Nintendo Package

Gemeinsam mit zahlreichen Partnern veranstalten wir in diesem Jahr den großen PlayNation Weihnachts-Adventskalender mit zahlreichen tollen Gewinnen in jedem der 24 Türchen. Damit wollen wir uns für eure Treue bedanken und zudem die Wartezeit bis Weihnachten ein wenig versüßen.

PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 2: Nintendo-Überraschung

Gemeinsam mit Nintendo und dem Shop Winning Moves verlosen wir im 2. Türchen:

"Bist du bereit für ein Abenteuer? Erlebe die Welt von The Legend of Zelda! In diesem fantastischen Puzzle mit 1000 Teilen erschaffst du eine wunderschöne Illustration von Link und Epona aus dem legendären Spiel Ocarina of Time - ein wahrer Schatz für jeden Zelda-Fan!"

Inhalt: