PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 16: Turtle Beach Headset Package 1

Der ideale Partner für PlayStation®4 und Xbox One Controller mit 3,5-mm-Headset-Klinke sowie PC, Mac® und Mobilgeräte und Tablets mit 3,5-mm-Anschluss. Für andere Xbox One Controller benötigen Sie den Headset Audio Controller (separat erhältlich)."

"Mit unschlagbarem Sound und schnellem Zugriff auf die Steuerung bietet das plattformübergreifende TURTLE BEACH® RECON CAMO Gaming-Headset alles, was Sie für Ihren Multiplayer-Sieg brauchen. Die ohrumschließenden 50-mm-Lautsprecher des RECON CAMO sorgen für herausragendes Spiel- und Chat-Audio, während das renommierte hochsensible Mikro von Turtle Beach Ihre Stimme laut und klar erfasst.

Falls ihr an weiteren Produkten aus dem Hause Turtle Beach interessiert seid, möchten wir euch an dieser Stelle den Online-Store des Hardware-Herstellers empfehlen.

