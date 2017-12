PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 15: Farming Hunter Packages

Falls ihr an weiteren Spielen aus dem Hause Astragon interessiert seid, werft gerne einen Blick auf die Produkte des Publishers:

Heute haben wir ein ultimatives Paket für euch, und das nicht nur für einen von euch! Gleich drei mögliche Gewinner dürfen sich in Kürze über ein Combo Package freuen, das die Gamer-Herzen höher schlagen lässt - die Farming Hunter Packages warten auf euch!

Der Dezember feiert Bergfest, doch das ist noch lange kein Grund zur Trauer. Im Gegenteil, Weihnachten naht, das für viele als Fest der Familie gefeiert wird. Und bis dahin gibt es sogar jeden Tag tolle Geschenke für euch, die sich hinter einem Gewinnspiel in unseren Türchen des PlayNation Adventskalender 2017 versteckt halten!

Heute haben wir endlich das Türchen im PlayNation Adventskalender 2017 für euch, auf das viele schon lange gewartet haben. Auch an diesem Tage dürfen wir euch ein paar Goodies präsentieren, es werden nochmals mehrere Gewinner gezogen!

PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 14: Shadow of War Package

Life is Strange: Before the Storm - Episode 3 erscheint früher als geplant