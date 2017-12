PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 11: Wargaming Package

Auch am heutigen Tage dürfen wir euch ein umfangreiches Paket in einer tagesaktuellen Tür des PlayNation Adventskalenders 2017 präsentieren. Was sich hinter dem Wargaming Package verbirgt, erfahrt ihr in der News!

Unser PlayNation Adventskalender 2017 ist im vollen Gange. An jedem Tag im Dezember, bis zum 24. Dezember, verlosen wir ein paar spezielle Goodies für euch. Für unseren hauseigenen Adventskalender konnten wir zahlreiche Partner gewinnen, mit denen wir die Gewinne zur Verfügung stellen können.

Das ist unser Weg ein kleines Danke an alle Leser auszusprechen, wodurch wir untertage etwas zurückgeben möchten. Damit möchten wir uns nämlich bei euch für eure Treue bedanken und zudem die Wartezeit bis Weihnachten ein wenig verkürzen.

Heute gibt es in Zusammenarbeit mit Wargaming ein großartiges Paket. Ölt eure Panzerketten, denn mit dem Wargaming Package gibt es diverse Goodies, die ihr in World of Tanks verwenden könnt. Für mehr Informationen zum Spiel, schaut gerne auf der offiziellen Webseite von World of Tanks vorbei. Hier könnt ihr das Spiel sogar kostenlos herunterladen.

PlayNation Adventskalender 2017 - Türchen 10: Wargaming-Traum

11. Dezember 2017: Was verbirgt sich hinter dem 11. Türchen?

Gemeinsam mit Wargaming verlosen wir im 11. Türchen das Wargaming Package:

Grand Finals Jacke

Signierte Sabaton CD "The Last Stand"

World of Tanks Roll Out! Comicband

World of Tanks Roman "Verbündeter Feind"

World of Tanks USB Stick

World of Tanks Dog Tag

5x Bonus Code World of Tanks PC (Matilda IV, 1 Premium Tag, 1 Garagenslot)

1x VIP Bonuscode (Panzer 58 Mutz, Garagenslot, 30 Tage Premiumspielzeit, 5000 Gold)

Alle Adventskalender-Gewinnspiele findet ihr auf dieser Seite aufgelistet, kommt gerne täglich vorbei, um euch die neuesten Preise anzuschauen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 12. Dezember 2017 um 23:59 Uhr.