PlayNation Adventskalender 2017 - 24 Türchen - 24 Gewinnspiele

In diesem Dezember möchten wir unseren Lesern gerne etwas zurückgeben und uns für die Treue bedanken. Aus diesem Grund veranstalten wir gemeinsam mit zahlreichen Partnern den großen PlayNation Weihnachts-Adventskalender. Täglich wird es tolle Gewinne geben, um die Wartezeit auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein wenig zu versüßen.

Draußen wird es schon früh dunkel und die dicken Winterklamotten hängen längst nicht mehr im Kleiderschrank. Zeit also die eigene Heizung ordentlich aufzudrehen und sich mit einem heißen Kakao vor den heimischen Rechner oder die Konsole zu setzen.

Der große PlayNation Weihnachts-Adventskalender

Weihnachten steht vor der Türe und wir von PlayNation.de haben uns innerhalb der Redaktion zusammengesetzt, um für euch in diesem Jahr etwas ganz besonderes auf die Beine zu stellen. Gemeinsam mit zahlreichen Partnern wie Ubisoft, Gamesplanet, Nintendo, Wargaming, Turtle Beach, Warner Bros, Bethesda, Lioncast, SteelSeries und Co. veranstalten wir in diesem Jahr den großen PlayNation Weihnachts-Adventskalender mit tollen Gewinnen. Hinter jedem Türchen erwarten euch dabei täglich zahlreiche Gewinne wie Gaming-Peripherie, die neuesten Games, haufenweise Merch und vieles mehr - es lohnt sich also für euch.

Wir werden diese News-Seite jeden Tag um ein Türchen mit neuen coolen Gewinnen erweitern.

Aktualisiert diese Seite, indem ihr unterhalb auf "Liveticker aktualisieren..." klickt und damit stets über die Gewinne des aktuellen Kalendertürchens informiert werdet.

Beachtet die folgenden Teilnahmebedingungen:

Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die PlayMassive GmbH, Lindenstr. 20, 50674 Köln. Die Teilnahme ist nur gültig, wenn die jeweiligen Aktionen tatsächlich ausgeführt worden sind. Das Nutzen von automatisierten Hilfsmitteln („Bots“) ist verboten und führt zum Ausschluss. Jeder Nutzer kann nur einmal teilnehmen. Wann das Gewinnspiel startet und endet, ist den jeweiligen Gewinnspiel-Seiten zu entnehmen. Der Gewinner wird von uns informiert. Es ist jeder Nutzer mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz qualifiziert, der zum Zeitpunkt der Teilnahme das 14. Lebensjahr vollendet hat. Es erfolgt eine Altersprüfung. Ausgeschlossen sind Amtsträger, Mitarbeiter der PlayMassive GmbH, sowie deren Verwandte und Personen, die im selben Haushalt leben. Der Gewinn wird nur an eine Adresse in Deutschland, Österreich und der Schweiz versandt. Die Auszahlung in bar ist nicht möglich. Eventuelle Gewährleistungsansprüche der Preise entfallen bei der Teilnahme. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir wünschen euch viel Glück!

