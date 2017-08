Planet der Affen: Last Frontier - Spiel zur Filmreihe bestätigt

Wie jetzt bestätigt wurde, wird in diesem Herbst ein Spiel zur beliebten Filmreihe Planet der Affen veröffentlicht werden. Planet der Affen: Last Frontier spielt zeitig zwischen den Filmen Planet der Affen: Revolution und Planet der Affen: Survival. An der Umsetzung ist auch die Produktionsfirma von Andy Serkis beteiligt.

Mit den Hollywood-Blockbustern Planet der Affen, die eine Art Neuverfilmung darstellen, konnten in den letzten Jahren ganze drei Filme für volle Kinokassen und ordentliche Zuschauerzahlen sorgen. Wie aus dem klassischen Roman bekannt, geht es in den Filmen um die mögliche Übernahme der Erde durch die Spezies der Affen. Die durch ein Experiment intelligent gewordenen Tiere starten einen Widerstand gegen die Unterjochung durch die Menschheit.

Andy Serkis am Spiel beteiligt

Die Hauptrolle des Affen Cesar wird dabei von Andy Serkis übernommen, der beispielsweise durch seine Performance-Capturing-Aufnahmen zur Kreatur Gollum aus den Der Herr der Ringe-Filmen bekannt wurde. Dies erscheint nur logisch, wenn man bedenkt, dass die Produktionsfirma hinter den Filmen keine geringere als die Imaginarium Studios ist, die der Engländer Serkis selbst gründete.

Um das Planet der Affen-Universum zu erweitern, wurde jetzt ein Videospiel angekündigt, dass die Brücke zwischen dem zweiten Film Planet der Affen: Revolution und dem dritten Film Planet der Affen: Survival schlagen sollen. Das Spiel mit dem Namen Planet der Affen: Frontier wird von FoxNext Games entwickelt, die Unterstützung durch die Imaginarium Studios bekommen. Foxnext Games konnte sich in den vergangenen Jahren mit Mobile-Games, wie Die Simpsons: Springfield und Family Guy: Mission Sachensuche einen Namen machen, aber auch größere Titel wie Alien Isolation stammen aus der Feder der Studios des TV-Networks FOX. Durch die Involvierung der Imaginarium Studios ist auch Andy Serkis an der Entwicklung des Spiels beteiligt - dies war z.B. auch schon beim Spiel Enslaved: Odyssey to the West von Ninja Theory der Fall.

Das Schicksal jeder Spezies liegt in euren Händen

Bei Planet der Affen: Frontier soll es sich um ein Adventure-Game handeln, das sich mit Themen wie "Eroberung, Verrat und Überleben" beschäftigt und je nach Entscheidung der Spieler für mehrere unterschiedliche Enden sorgen soll. Dabei schlüpft man jedoch nicht nur in die Rolle der Affen, sondern wird auch in der Lage sein die Menschen zu spielen. So bekommen die Spieler einen Einblick in beide Welten und können somit in eine Art Gewissenskonflikt gelangen. Das Schicksal jeder Spezies läge ganz beim Spieler. Andy Serkis äußerte sich folgendermaßen zum Spiel:

"Wir sind bestrebt, die Qualität der Erzählung auf das Niveau der nächsten Generation zu bringen und Planet der Affen: Last Frontier wird eine spannende Vermählung von Technik und Kreativität – in einem reichen Universum, auf das ich durchaus stolz bin"

Filmische Erfahrung erschent im Herbst

Da das Spiel eine Kombination aus Film und Videospiel darstellen soll und auf modernste Techniken wie Performance-Capturing setze, werde Planet der Affen: Last Frontier "eines der führenden Abenteuer-Games auf Konsole und PC".

Planet der Affen: Last Frontier soll in diesem Herbst für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden. Einen ersten Blick auf das Spiel könnt ihr im untenstehenden Trailer werfen.

