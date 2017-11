Planet der Affen: Last Frontier - Releasetermin für PlayStation 4 bestätigt

Das Spiel Planet der Affen: Last Frontier zur gleichnamigen Filmreihe soll noch in diesem Monat für PlayStation 4 erscheinen. Die Version wird einige Boni im Vergleich zu den anderen Varianten enthalten.

Die Filmreihe Planet der Affen erfreut sich großer Beliebtheit und gehört seit einigen Jahren zu den Geldbringern der Produktionsfirma 20th Century Fox. Besonders bemerkenswert ist dabei die Arbeit von Andy Serkis, der den Protagonisten Caesar spielt und schon in der Vergangenheit in seiner Rolle als Gollum aus den Der Herr der Ringe-Filmen überzeugen konnte.

Im November sind die Affen los

Vor wenigen Monaten wurde ein Videospiel basierend auf den Filmen angekündigt, das den Namen Planet der Affen: Last Frontier tragen solle. Dabei handle es sich um eine eigenständige Geschichte, die zwischen dem zweiten und dritten Film angesiedelt sei und das Universum somit erweitere. Seit der Ankündigung wurde es jedoch recht ruhig um den Titel und die Veröffentlichung im Herbst erschien immer unwahrscheinlicher.

Jetzt wurde jedoch bestätigt, dass Planet der Affen: Last Frontier am 21. November für die PlayStation 4 veröffentlicht werden soll. Dies bestätigten das Entwicklerstudio The Imaginati Studio und der Publisher FoxNext Games. Dabei wird die PS4-Version etwas mehr Inhalte bieten und beispielsweise die Nutzung von PlayLink erlauben. Dabei können bis zu vier Personen dem Spielgeschehen via DualShock 4 oder mit ihren iOS bzw. Android-Geräten beitreten. Außerdem bekommen Vorbesteller Zugriff auf den Soundtrack des Spiels und fünf Avatare für ihren PlayStation Network-Account.

Der Titel soll ebenfalls für Xbox One und PC erscheinen, doch ein Releasetermin wurde für diese beiden Plattformen nicht mitgeteilt. Sie sollen jedoch weiterhin noch in diesem Jahr erscheinen und daher wohl kurze Zeit später veröffentlicht werden. Planet der Affen: Last Frontier erscheint am 21. November digital für die PlayStation 4 und soll 19,99€ kosten.

.

Seitenauswahl

Infos zu Planet der Affen: Last Frontier