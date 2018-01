PixARK - ARK: Survival Evolved trifft auf Minecraft im neuen Spinoff

PixARK ist ein neues Abenteuer der Macher von Ark: Survival Evolved in einem charmanten Minecraft-Look. Das Game wurde kürzlich mit einem offiziellen Trailer angekündigt, es wird von Snail Games produziert.

Alle Freunde von Minecraft und ARK: Survival Evolved dürfen sich in Bälde über ein interessantes Spinoff freuen. PixARK wird im kommenden März ins Early-Access-Programm von Steam aufgenommen und ebenfalls via Xbox Game Preview zur Verfügung stehen.

Auch wenn der Titel indirekt schon im letzten Jahr angekündigt wurde, als bekannt wurde, dass sich Studio Wildcard mit dem Entwickler Snail Games zusammentut, dürfen wir uns jetzt über eine offizielle Ankündigung samt Trailer freuen.

ARK mit Minecraft-Anlehnung

In PixARK schlüpfen die Spieler in eine Welt, die von Minecraft inspiriert scheint. Das Spinoff setzt auf den notorischen Minecraft-Look. Doch den ARK-Touch erkennen wir ebenfalls ganz deutlich an diversen Eckpunkten.

Die Spieler werden hier nämlich genauso wie im alten ARK Dinosaurier zähmen können, Base-Building vollziehen oder mit einem Crafting-System arbeiten müssen. Snail Games ließ diesbezüglich Folgendes verlauten:

"Verbring deine Zeite damit, eine Festung zu errichten oder begib dich auf eine Quest durch weitläufige Höhlen. [...] oder reite einen mächtigen T-Rex und spreng deine Feinde mit einem Raketenwerfer weg."

Falls ihr euch für das Spiel interessiert, dann müsst ihr euch vorerst auf der Xbox One und dem PC damit vergnügen. Zum Release der Vollversion ist zudem eine Portierung für die PlayStation 4 und Nintendo Switch geplant. Unterhalb der News haben wir den Announcement-Trailer für euch eingebunden.