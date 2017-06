Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache - Unsere Filmkritik zum düsteren Piratenabenteuer

Fluch der Karibik lädt zum neuen Abenteuer: Mit Dead Men Tell No Tales beziehungsweise Salazars Rache versucht Disney wieder mehr in Richtung Piratenflair zu arbeiten und eine spannende Story zu präsentieren. Wir haben uns für euch ins wilde Piratenabenteuer gestürzt und verraten euch in unserer Filmkritik, ob der fünfte Teil die schlechten Kritiken des vierten Teils wieder wettmachen kann.

Schon im Vorfeld beziehungsweise im Rahmen der Filmankündigung wurden die Stimmen laut: Unter anderem prangerte die Community Geldgeilheit und fehlende Story an – schließlich musste sich der vierte Teil mit teils vernichtenden Filmkritiken herumschlagen. Nun will Disney wieder auf den richtigen Kurs kommen und präsentiert uns in den Trailern von Salazars Rache einen Ableger, der eine deutlich düstere Schiene fährt.

Doch bereits in der Vergangenheit haben wir gelernt: Trailer versprechen leider viel zu oft mehr, als der eigentliche Film dann im Nachhinein bereithält. Skeptisch haben wir uns ins Kino gesetzt und verraten euch in unserer Filmkritik, ob und was der fünfte Ableger der „Fluch der Karibik“-Reihe besser macht.

