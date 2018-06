PES 2019 - Gewinnt ein cooles Fan-Paket

Wir verlosen gemeinsam mit Konami ein cooles Gewinnspiel zu der Fußballsimulation Pro Evolution Soccer. Zu gewinnen gibt es jeweils eine Xbox One-Version zu PES 2018 und ein passendes Dortmund-Trikot. Wie ihr an unserer Verlosung teilnehmen könnt, erfahrt ihr in unserer News!

Gemeinsam mit Konami veranstalten wir passend zu dem bevorstehenden Release von Pro Evolution Soccer 2019 ein Giveaway mit drei coolen Fan-Paketen. Unter allen Teilnehmern verlosen wir insgesamt drei Versionen von Pro Evolution Soccer 2018 für die Xbox One. Außerdem erhält jeder Gewinner ein gelbes Dortmund-Trikot obendrauf!

PES 2019 FC Schalke 04 als neuer Partnerclub mit an Bord

Pro Evolution Soccer 2019

Pro Evolution Soccer 2019 erscheint am 30. August für PS4, Xbox One sowie PC. PES 2019 wird in zwei physischen Ausgaben erhältlich sein - mit dem globalen Botschafter Philippe Coutinho auf dem aktuellen Verpackungsentwurf des Spiels und in einer besonderen David Beckham-Edition, die Fans die Möglichkeit für spezielle myClub-Boni bietet. Ausschließlich digital wird auch eine Legenden-Edition verfügbar sein.

Das sind die Gewinne:

3x gelbes BVB PES Trikot + PES 2018 für die Xbox One

Wichtig: Die Trikots haben alle die Größe XL!

Teilnahme, so geht's!

Falls ihr an den aufgelisteten Gewinnen interessiert seid, könnt ihr auf diesem Weg an unserem Gewinnspiel teilnehmen:

Schreibe uns unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare, weshalb dich Fußball als Sportart fasziniert und warum du gerne das Fan-Paket gewinnen möchtest. Du nimmst dann automatisch an der Verlosung teil.

Die glücklichen Gewinner werden wir in den Kommentaren bekannt geben. Das Gewinnspiel endet am 30. Juni 2018 um 12 Uhr.

Hier geht es zu unseren Teilnahme-Bedingungen!