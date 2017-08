Persona Q2 - Nachfolger für den 3DS angekündigt

Neben den Dancing-Games zu Persona 3 und Persona 5 hat Atlus ein weiteres Spiel angekündigt: Persona Q2.

Mit einer Webseite wurde am gestrigen Tag Persona Q2 für den Nintendo 3DS angekündigt und ist damit der direkte Nachfolger zu Persona Q - Shadow of the Labyrinth. Dort konnten die Spieler in 5er Teams beliebter Charaktere der Reihe durch gefährliche Dungeons streifen und immer mehr erkunden.

Bisher gibt es kaum Informationen zu Persona Q2, jedoch wird angenommen, dass der Nachfolger auf der gleichen Spielmechanik basieren wird. Vielleicht überrascht Atlus die Fans aber auch und präsentiert ein völlig neues Konzept. In den nächsten Wochen werden voraussichtlich weitere Informationen bekanntgegeben.

Am selben Tag wurden bereits zwei Persona Dancing-Games veröffentlicht. Die News dazu könnt ihr euch hier ansehen:

