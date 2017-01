Persona 5 - Zahlreiche DLC's auch im Westen geplant

Japanische Spieler werden nahezu überschwemmt mit zahlreichen DLC's zu Persona 5. Wir haben für euch Informationen darüber, was es auch zu uns schaffen wird.

Während wir im Westen noch auf Persona 5 warten, war das Game in Japan bereits kurz nach Release sehr erfolgreich. Besonders die Kostüm-DLC's sind im Land der aufgehenden Sonne beliebt. Wir in Deutschland bekommen oft weniger Erweiterungen als in Japan geplant, allerdings sollen auch wir bei Persona 5 in den Genuss der verschiedenen DLC's rund um die Outfits der Charaktere kommen.

Ein erstes Set soll mit den Kostümen an den Vorgänger angelehnt sein. Dabei könnt ihr die Phantom Thieves in den Uniformen der Yasogami High School schlüpfen lassen, die bereits aus Persona 4 bekannt sind. Mehr Informationen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht. Weder ein Preis noch der geplante Zeitraum einer Veröffentlichung ist bekannt. Fest steht aber: in Japan gibt es eine ganze Palette kostenfreier DLC's. Da können wir hierzulande ja auch einfach mal das Beste hoffen.

Laut einem Tweet von Atlus werden in den nächsten Wochen mehr Informationen zu den einzelnen Erweiterungen bei uns verraten.

Persona 5 erscheint hierzulande am 4. April 2017 für PlayStation 4, sowie PlayStation 3.

