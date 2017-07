Persona 5 - Über 1,8 Millionen Auslieferungen

Persona 5 hat einen neuen Meilenstein erreicht und bisher 1,8 Millionen Auslieferungen verzeichnen können. Damit nähern sie sich der 2 Millionen-Marke, was für einen großen Erfolg des JRPG's spricht.

So langsam nähert sich Persona 5 von Atlus der 2 Millionen verkaufte Exemplare-Marke. Vor wenigen Monaten erschien das Rollenspiel auch im Westen und trieb die Zahlen nach oben, sodass die Auslieferungen in den Handel nun 1,8 Millionen überschritten haben. Diese Zahl sollte nicht mit den tatsächlichen Verkäufen verwechselt werden, allerdings wurde seit dem Launch im Westen (Auslieferungen, bzw Verkäufe: 1,5 Millionen), nachbestellt. Ein Meilenstein, so die Entwickler.

Obwohl das RPG starke japanische Elemente in Grafik, sowie Geschichte aufweist und politische Themen behandelt, kann sich Persona 5 auch in unseren Breiten großer Beliebtheit erfreuen. Die hohen Auslieferungs- bzw. Verkaufszahlen könnten unter Anderem auch damit zusammenhängen, dass seit Anfang Juni auch der südkoreanische Markt bedient wird.

Infos zu Persona 5

