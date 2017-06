Perception - Das umstrittene Horrorspiel feiert heute seinen Release

Heute erscheint das umstrittene Horrorspiel Perception, das mit einer blinden Protagonistin und untypischen Gameplay-Bestandteilen überzeugen will. Was euch erwartet.

Heute erscheint das narrative First Person Horror-Abenteuer Perception auf Steam. Der ungewöhnliche Titel versetzt uns in die Haut eines blinden Mädchens, welches versucht, die Geheimnisse eines verlassenen Anwesens zu entschlüsseln. Hierzu verlässt sich unsere Heldin nicht nur auf ihren messerscharfen Verstand, sondern vor allem auch auf ihr außergewöhnliches Gehör, das es ihr ermöglicht, sich per Echolokalisation fortzubewegen.

Doch schnell muss die junge Cassie feststellen, dass sie an diesem Ort nicht nur die Antworten auf ihre verworrenen Träume finden kann, sondern dass hier auch eine schauderhafte Kreatur ihr Unwesen treibt, die es seit Generationen auf die Bewohner des Hauses abgesehen hat. Und jetzt ist unsere blinde Protagonistin an der Reihe...

Top oder Flop?

Erste Redakteure der internationalen Fachpresse durften den Titel bereits im Vorhinein antesten und zeigten sich in ihren Wertungen auffällig uneinig. Es bleibt also wohl jedem einzelnen Spieler selbst überlassen, ob der Horrortitel nun „unvergesslich“ und „einzigartig“ oder doch eine „Enttäuschung“ und „nicht unterhaltsam, nicht gruselig“ ist.

Perception hatte am heutigen Tag ursprünglich auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen sollen, aufgrund einer Verzögerung bei der Alterseinstufung in den unterschiedlichen Regionen musste die Konsolen-Veröffentlichung allerdings auf den 13. Juni 2017 verschoben werden.

