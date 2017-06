Perception - Erobert ab sofort auch die Konsolen

Der innerhalb der Fachpresse doch sehr unterschiedlich bewertete Horrortitel Perception feiert heute seinen Release auf der PlayStation 4 und Xbox One. Ob die blinde Protagonistin wohl auch auf den Konsolen für gute Spieler-Wertungen sorgen kann?

Vor wenigen Tagen erst erschien Perception auf Steam. Das narrative Horror-Adventure machte allerdings schon im Vorhinein Schlagzeilen, da sich die Presse absolut nicht einig werden konnte, welche Wertung der Titel denn nun verdient. So lobten einige Mitglieder der Fachpresse Perception in den Himmel, während andere Spieleredakteure das Spiel praktisch in der Luft zerfetzten.

Endlich auch für PS4 und Xbox One

Doch nun hatte die Community selbst die Gelegenheit, sich eine Meinung zu bilden und siehe da: Bisher fallen die Wertungen auf Steam sehr positiv aus. Eine gute Voraussetzung also für den heutigen Release für PlayStation 4 und Xbox One. Dieser hatte wegen organisatorischen Problemen eigentlich erst am 13. Juni 2017 stattfinden sollen, konnte nun aber doch vorgezogen werden.

In Perception spielen wir ein blindes Mädchen, das versucht, den Geheimnissen eines unheimlichen Anwesens auf die Spur zu kommen, das sie sogar bis in ihre Träume verfolgt. Dabei bewegt sie sich per Echolokalisation voran und versucht alles, um der Kreatur zu entgehen, die dort seit Ewigkeiten den Bewohnern das Leben zur Hölle macht.

Seitenauswahl

Infos zu Perception