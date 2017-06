Perception - Abstoßend oder unvergesslich? Die Presse ist sich uneinig

Schon bald erscheint das Horrorspiel Perception, das ein eher ungewöhnliches Konzept hat. Dementsprechend unterschiedlich sind auch die bisherigen Wertungen der Presse, denn von "abstoßend" und "nicht unterhaltsam" bis "unvergesslich" und "einzigartig" ist beinahe alles dabei. Außerdem musste der Release für PlayStation 4 und Xbox One ein wenig verschoben werden.

Lange dauert es nicht mehr, bis das psychologische Horrorspiel Perception erscheint. Einige Spieleredaktionen durften dementsprechend bereits Hand anlegen und den ungewöhnlichen Titel rund um ein blindes Mädchen, das sich in einem unheimlichen Haus per Echolokalisation fortbewegt, spielen.

Die Meinungen gehen weit auseinander

Interessanterweise kommen die Kritiker dabei zu keinem übereinstimmenden Urteil, denn die Wertungen gehen weit auseinander. So zeigten sich Game Informer und Attack of the Fanboy begeistert und nannten den Titel in ihren Tests beispielsweise „unvergesslich“ und „einzigartig“. GameStar, Multiplayer.it und Polygon reagierten mit gemischten Gefühlen und gaben Wertungen zwischen 65 und 73 Prozent. IGN und Destructoid dagegen verrissen Perception beinahe, bezeichneten das Spiel unter anderem als „Enttäuschung“, „nicht unterhaltsam, nicht gruselig“, die Erzählung an sich als „ein wenig abstoßend“ und gaben Wertungen von 48 und 30 Prozent.

Durchaus harsche Kritik also, die dem Titel bisher einen eher mittelmäßigen Metascore von 63 einbrachte. Die sehr unterschiedlichen Bewertungen lassen vermuten, dass Perception wohl auch bei den Spielern heterogene Reaktionen auslösen wird und kein Spiel für jedermann ist. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie der Titel nach dem Release bei euch ankommt!

Konsolen-Version muss später erscheinen

Perception erscheint am 30. Mai 2017 für PC. Ursprünglich hätten an diesem Tag auch die Versionen für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen sollen, allerdings stießen Entwickler und Publisher dabei auf „unvorhersehbare Umstände“. Das Problem ist offenbar eine Verzögerung bei den Altersfreigaben in den unterschiedlichen Regionen. Konsolen-Spieler müssen sich demnach noch bis zum 13. Juni 2017 gedulden.

