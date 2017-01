PC - Gaming-Laptop mit drei Bildschirmen von Messe gestohlen

Im Rahmen der Technik-Messe CES 2017 kündigte Razer einen außergewöhnlichen Laptop mit drei Bildschirmen an. Jetzt wurden gleich zwei Prototypen des Geräts von der Messe gestohlen. Razer sucht nach den schuldigen Dieben.

In der vergangenen Woche stellte Razer eine neue Form von mobilem PC-Gaming vor. Project Valerie ist ein in sich in Entwicklung befindender Laptop mit satten drei Bildschirmen, von dem bislang nur wenige Prototyp-Geräte existieren.

Genau die wurden nun Opfer eines Diebstahls: Zwei Prototypen des außergewöhnlichen Gaming-Laptops wurden im Rahmen der Technik-Messe CES 2017 aus dem Presseraum von Razer gestohlen. Dies gab CEO Min-Liang Tan auf seinem Facebook-Profil bekannt.

Razer zahlt 25.000 Dollar für Hinweise

Die beiden Laptops wurden am Sonntag gegen 16 Uhr nachmittags Ortszeit aus dem Raum entwendet. Für Hinweise, die zur Identifizierung der Täter führen könnten, wird eine Belohnung von bis zu 25.000 Dollar ausgesetzt.

Project Valerie ist das Konzept für einen Gaming-Laptop mit zwei zusätzlichen Bildschirmen, die automatisch ausgefahren werden. Mit einer Größe von jeweils 17,3 Zoll ermöglichen sie eine Auflösung von bis zu 11520 x 2160 Pixeln. Mehr zum Laptop erfahrt ihr hier:

