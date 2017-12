PAYDAY 2 - Erscheint im Februar für die Switch

Die Verantwortlichen hinter dem kooperativen First-Person-Shooter PayDay 2 haben nun den genauen Termin für die Veröffentlichung auf der Nintendo Switch bekanntgegeben.

Wir haben bereits im April dieses Jahres darüber berichtet, dass der beliebte Team-Shooter PayDay 2 auch für die Nintendo Switch erscheinen wird. Bisher gab es allerdings keinen genauen Release-Termin.

Nun haben Starbreeze Studios und Overkill bekanntgegeben, dass der Titel in wenigen Monaten für die Nintendo Switch veröffentlicht wird. Demnach erscheint der kooperative First-Person-Shooter am 23. Februar 2018 in Europa und Australien. In Nord- und Südamerika ist die Veröffentlichung erst für den 27. Februar 2018 geplant.

"Schließe dich mit drei weiteren Spielern zusammen, um intensive Coop-Action zu erleben und dich an die Spitze der kriminellen Unterwelt zu kämpfen, wo die Aufträge und die Entlohnung noch größer sind. Verwende deine Beute, um deinen Charakter anzupassen und mit neuen Fähigkeiten auszustatten, die deine Art zu spielen verändern."

PayDay 2 besitzt auf Steam mehr als 4,6 Millionen Community-Mitglieder, was auch mit dem anhaltenden Support zusammenhängt. Seit dem Launch im Jahre 2013 hat Entwickler Starbreeze Studios rund 140 kostenlose sowie kostenpflichtige Updates zur Verfügung gestellt.

PayDay 2 ist für PC, Linux, PS3, PS4, sowie Xbox 360 und Xbox One erschienen.