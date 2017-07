Path of Exile - Update 'The Fall of Oriath' hat ein Release-Termin

Path of Exile erhält abermals ein umfangreiches Update. Die Entwickler haben nunmehr den Release-Termin für "The Fall of Oriath" bekanntgegeben. Konsolenspieler müssen sich noch gedulden.

Das Hack'n'Slay-Abenteuer Path of Exile aus dem Hause Grinding Gear Games erhält in regelmäßigen Abständen Updates, die die Spieler bei der Stange halten sollen. "The Fall of Oriath" wurde bereits im Februar diesen Jahres angekündigt und nun ist das Datum der Veröffentlichung final bekanntgegeben worden.

Die Spieler können ab dem 4. August 2017 um 20 Uhr zur neuen Erweiterung greifen. Dies gilt vorerst nur für den PC. Die Xbox One-Spieler müssen sich noch ein wenig gedulden, da bisher lediglich eine Closed Beta gesplant ist. Bei den neuen Inhalten handelt es sich um ganze sechs Akte, die erkundet werden möchten. Tatsächlich ist es somit das bislang größte Update. Parallel geht die Harbinger Challenge League an den Start.

Die neue Erweiterung birgt multiple Neuerungen, wie beispielsweise neue Fähigkeiten, einzigartige Gegenstände oder unterstützende Edelsteine. Außerdem wurde ein wenig an der Spielperformance geschraubt.

Die Entwickler haben einen kleinen Trailer veröffentlicht, der euch einen adäquaten Ersteindruck von der neuen Erweiterung verspricht.

Infos zu Path of Exile

