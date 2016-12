Path of Exile ist trotz langer Zeit auf dem Markt noch immer sehr beliebt. Damit das so bleibt, hat das Entwicklerstudio Grinding Gear Games regelmäßige Updates an oberster Prioritätenstelle. Der jüngste Patch ist nun offiziell online und zum gelungenen Start gibt es zwei Videos.

In Zeiten, in denen es leider fast normal ist, dass Spiele zum Release eines Updates voller Probleme sind - never play on patch day - ist es die schöne Ausnahme, dass dem Free2Play-Hack'n'Slay Path of Exile vom Entwicklerstudio Grinding Gear Games mit dem neuesten Update ein sehr sanfter Release glücken konnte. Weder streikten die Server, noch gab es bis dato unbekannte Bugs und noch ist auch noch niemand schon durch den Content durch und verrät die tiefsten Geheimnisse.

Im Zuge des Updates und der Veröffentlichung der neuen Inhalte gibt es gleich zwei neue Videos, welche ihr untenstehend einsehen könnt. Das eine Video thematisiert die Änderungen im Detail, samt Theorie und der neuen Balance im Spiel. Das andere kümmert sich um die richtige Taktik und Ausstattung für Nahkämpfer, die munter draufprügeln wollen. Viel Spaß!

