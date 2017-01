Der Hack'n'Slay-Titel Path of Exile wird immer noch mit Updates versorgt. Jüngst haben die Entwickler angekündigt, dass das Spiel in der Free-to-Play-Ausführung auch für die Xbox One erscheinen soll.

Path of Exile konnte als Free-to-Play-Titel für den PC einige Fans des Genres Hack'n'Slay für sich begeistern. Der Diablo-Klon aus dem Hause Grinding Gear Games hat bereits einige Jahre auf Steam hinter sich gebracht. In regelmäßigen Abständen darf sich das Spiel über neue Updates freuen, wie wir jüngst berichteten.

Nun gehen die Entwickler einen weiteren Schritt und veröffentlichen den Titel für die Xbox One. Die Version für die Konsole wird parallel zu der PC-Version verlaufen. Es wird demnach kein Cross-Play zwischen den Plattformen möglich sein. Die Entwickler geben hierzu an, dass sie dies aus diversen Unterschieden im Gameplay auf diese Weise bewerkstelligen mussten. Beispielsweise spiele hier die unterschiedliche Anzahl an Phiolen und die Funktionsweise der Fähigkeiten eine Rolle.

Das Spiel erscheint für die Xbox One ebenfalls als Free-to-Play-Titel. Zu den Inhalten gaben sie an, dass alle Updates vorhanden sein werden. Das bedeuet, das Expansion-Pack 3.0.0 und demnach auch der fünfte Akt sind ebenfalls enthalten. Das Spiel soll noch in diesem Jahr für die Xbox One veröffentlicht werden.

Seitenauswahl

Infos zu Path of Exile

Path of Exile - Die Erweiterung "The Awakening" erhält ihren Release-Termin Es ist soweit - das Entwicklerstudio Grinding Gear Games lässt die Katze aus dem Sack und präsentiert den offiziellen Startschuss der Erweiterung The Awakening. Das Action-RPG-MMO erhält die ...

Path of Exile - Was passiert zum Start der Closed Beta? Entwickler klären auf Wenn in etwas mehr als neun Stunden die Closed Beta zu Akt 4 The Awakening von Path of Exile startet, dürfen die ersten glücklichen Tester erleben, was in einigen Monaten den finalen Release ...

Siehe auch: 2017