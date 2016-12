Das Entwicklerstudio Grinding Gear Games gibt offiziell bekannt, dass das nächste große Update für Path of Exile namens 'Breach' noch in diesem Jahr erscheint und schon jetzt einen genauen Zeitpunkt der Veröffentlichung bekommen hat. Alle Infos zu den Inhalten.

Das Action-RPG-MMO Path of Exile vom Entwicklerstudio Grinding Gear Games bekommt in aller Regelmäßigkeit große Updates, die nicht nur die allgemeine Performance des Spiels verbessern, sondern auch neue Inhalte für erhöhten Langzeitspaß bieten. So wird es am 02. Dezember diesen Jahres mit dem Patch 'Breach' die nächste neue Liga des kostenlosen Online-Rollenspiels geben, die frische Herausforderungen, schwere Bosse aber auch mächtigen Loot und viel Wettkampf bietet.

Technisch gesehen ist das Update ebenfalls ein wichtiges: Mit dem endlich implementierten DirectX-11-Support sollen neue Effekte im Spiel zu entdecken sein, Kleidungsstücke erhalten ein eigenes Physiksystem und die Stabilität des Spiels insgesamt wird erhöht.

Die vollen Patchnotes kommen zu einem späteren Zeitpunkt - diese findet ihr dann natürlich bei uns.

Seitenauswahl

Infos zu Path of Exile

Path of Exile - Was passiert zum Start der Closed Beta? Entwickler klären auf Wenn in etwas mehr als neun Stunden die Closed Beta zu Akt 4 The Awakening von Path of Exile startet, dürfen die ersten glücklichen Tester erleben, was in einigen Monaten den finalen Release ...