Paranormal Activity: The Lost Soul - Veröffentlichungsdatum für PlayStation VR steht fest

Schon seit März können Oculus Rift- und HTC Vive-Besitzer via Steam in die Early-Access-Version des Horror-VR-Titels Paranormal Activity: The Lost Soul eintauchen. Nun wurde von dem verantwortlichen Entwicklerstudio VRWERX auch ein Veröffentlichungsdatum für die PlayStation VR-Nutzer bekannt gegeben.

Vielen ist die bekannte Horrorfilm-Reihe Paranormal Activity sicherlich bereits ein Begriff. Auf diesem Franchise und der dazugehörigen Mythologie basiert auch der seit März auf Steam erhältliche VR-Titel Paranormal Activity: The Lost Soul. Bisher war das Spiel jedoch nur für PC-Nutzer und die dazugehörigen Virtual-Reality-Systeme verfügbar, nun soll der Horrortitel ab dem 15. August 2017 jedoch auch als vollwertiges Spiel für PlayStation VR verfügbar sein.

Allein durch den VR-Horror

Nur mit einer Taschenlampe bewaffnet bewegt ihr euch in Paranormal Activity: The Lost Soul durch ein zunächst durchschnittlich erscheinendes Haus inmitten einer bewaldeten Gegend. Doch schnell bemerkt ihr, dass ihr dort nicht allein seid und versucht in Todesangst vor dem zu entkommen, das euch auf Schritt und Tritt zu verfolgen beginnt.

Nach dem Tutorial seid ihr dabei ziemlich schnell komplett auf euch allein gestellt, es wird keinerlei richtungsweisende Einblendungen geben oder ein HUD erscheinen. Mit Hilfe des Immersive Movement Role-Play-Systems erhaltet ihr jedoch völlige Bewegungs- und Interaktionsfreiheit und könnt so die vielen Etagen des unheilvollen Hauses selbstständig erkunden. Mit den wenigen Mitteln, die euch dabei zur Verfügung stehen, müsst ihr versuchen euer Überleben zu sichern. Werdet ihr einfach davonlaufen oder euch geschickt verstecken?

