Paragon - Spiel wird komplett eingestellt, Rückerstattung sämtlicher Käufe

Epic Games hat angekündigt, dass die Weiterentwicklung von Paragon eingestellt wird. Die MOBA wird eventuell aufgrund des Erfolgs von Fortnite beendet. Das Studio bietet Spielern die vollständige Rückerstattung sämtlicher Ingame-Käufe als Entschädigung an.

Für viele galt Paragon lange Zeit als frische Umsetzung einer MOBA, nun wird das Spiel komplett eingestellt: Publisher Epic Games hat angekündigt, dass die Server Ende April für immer geschlossen werden.

In einer Pressemitteilung erklärte das Studio, dass man die Entscheidung „schweren Herzens“ fällen musste. Als Grund wird genannt, dass das Spiel sich finanziell nicht selber tragen könne und die vom Team erdachte Vision nicht richtig umgesetzt werden konnte.

Paragon Server gehen für immer offline

Epic Games entschuldigt sich für die enttäuschenden Nachrichten und kündigt vollständige Rückerstattungen an. Sämtliche Ingame-Käufe der letzten zwei Jahre können auf allen Plattformen erstattet werden. Wer Geld investiert hat, kann dieses komplett zurückbekommen.

Wer nicht auf dem PC spielt, besucht diese Seite und verbindet die PS4 mit einem Epic-Konto. Wenn ihr auf PC spielt, besucht diese Seite und beantragt eure Rückerstattung.

Viele Spieler vermuten, dass der Erfolg von Fortnite dazu führte, dass Entwicklungsressourcen von Paragon abgezogen werden. So oder so: Die Paragon-Server werden am 26. April 2018 zum letzten Mal online sein und am Tag darauf offline genommen.