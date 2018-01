Paladins - Neuer Battle Royale-Modus wie in PUBG, heißt sogar Battlegrounds

Das Overwatch-Äquivalent Paladins wird in diesem Jahr auch mit einem Battle Royale-Modus ausgestattet. Damit hält das Phänomen nun auch erstmals Einzug bei den Helden-Shootern.

Der Hype-Train fährt gleich ab, noch ist Zeit zum Einsteigen! Das dachten sich auch die Entwickler von Paladins und haben ihren neuen Spielmodus kurzerhand sogar nach dem großen Vorbild PUBG benannt. Der neue Battle Royale-Modus namens "Battlegrounds" wird 2018 Einzug in den Hero-Shooter halten.

Mix aus PUBG und Overwatch

Die Mannen von Hi-Rez Studios werben im Trailer mit der Zeile "Der erste Helden-Shooter mit Battle Royale". Der kostenlose Hero-Shooter kann am ehesten mit Overwatch verglichen werden und setzt auf unterschiedliche Fähigkeiten bei den einzelnen Charakteren, die in Teamfights gegeneinander antreten. So wie es aussieht, werden ebenfalls 100 Spieler an einer Partie Battlegrounds teilnehmen können. Diese dürfen dann im erbarmungslosen Kampf um den 1. Platz antreten.

Laut Aussagen der Entwickler soll die Karte über dreihundert Mal größer sein als die reguläre Paladins-Karte. Ein genauer Release-Termin ist noch nicht bekannt, der Modus soll jedoch 2018 implementiert werden. Am Ende können wir uns den Modus wohl aus einem Mix von Overwatch und PUBG vorstellen.

Der Name Paladins Battlegrounds ähnelt dem Original Playerunknown's Battlegrounds doch schon sehr. Es bleibt demnach abzuwarten, ob Bluehole auf diesen Umstand reagiert, falls sie sich überhaupt dazu äußern werden. Unterhalb der News haben wir den entsprechenden Announcement-Trailer für euch eingebunden.

Battle Royale-Hype

Damit wird 2018 ein weiterer Titel mit dem beliebten Battle Royale-Modus ausgestattet. Playerunknown's Battlegrounds machte im letzten Jahr den Anfang, gefolgt von Fortnite, die einen entsprechenden Battle Royale-Modus nachlieferten. Doch auch Spiele wie Warface zogen nach und verbauten jenen Modus. Sogar für Counter Strike: Global Offensive könnte ein BR-Modus folgen. Eine erste Mod existiert bereits:

In puncto PUBG sind derweil alle mit Version 1.0 beschäftigt. Die Entwickler haben kürzlich angekündigt, dass es eine Schneekarte geben soll und außerdem ein entsprechender Nachtmodus implementiert wird.

