Overwatch - Winterwunderland 2017, Event kehrt mit neuem Spielmodus zurück

Alle Overwatch-Spieler dürfen sich bald mit Mei auf die Jagd nach einem Yeti begeben. Das Winterwunderland kehrt zurück und das mit einem neuen Spielmodus. Meis Schneeballschlacht kann ebenfalls wieder gespielt werden.

Die Mannen von Blizzard halten in regelmäßigen Abständen besondere Events zu Overwatch ab. Jüngst hat Jeff Kaplan in einem Entwicklerupdate verlauten lassen, dass das Winterwunderland passend zum Winterfest zurückkehren wird.

Winterwunderland 2017

Doch das spezielle Winter-Event hält nicht nur viele Skins, Emotes und andere Köstlichkeiten für die Gamer bereit, sondern bringt laut Kaplan auch noch einen speziellen Spielmodus mit sich.

Neben Meis Schneeballschlacht dürft ihr mit der jungen Wissenschaftlerin sogar auf Yetijagd gehen. "Meis Yetijagd" bietet sechs Spielern die Möglichkeit gegen einen speziellen Winston anzutreten, einem Yeti-Winston eben. Doch der Yeti ist keineswegs eine KI. Er wird ebenfalls von einem Spieler gesteuert, was für besonders aufregende Runden sorgen dürfte.

Ähnlich wie in dem Spiel Evolve wird der Yeti hier nach dem Spielbeginn seine Kraft aufbauen. Das heißt, ihr startet relativ schwach und werdet im Verlauf der Runde immer stärker. Die entsprechenden Power-ups liegen auf der Karte verstreut, die seine Ultimate schlussendlich auftanken.

Das neue Event wird bereits in wenigen Tagen Einzug in Overwatch halten. Am 12. Dezember 2017 ist es so weit und dann können alle Spieler auf Yeti-Jagd gehen.

Overwatch Crossover-Skins im WoW, Starcraft und Diablo-Stil angekündigt