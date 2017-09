Overwatch - Wie entsteht eine Overwatch-Map? Junkertown in der Vorschau

Die Entwickler von Overwatch geben einen tiefergehenden Einblick in die neue Karte Junkertown. In der Vorschau geben sie einen Einblick hinter die Kulissen und zeigen somit den Entwicklungsprozess einer neuen Overwatch-Karte auf.

Der Hero-Shooter Overwatch erhält in regelmäßigen Abständen Updates, die den Titel Stück für Stück verbessern und die Spieler somit bei der Stange halten. Vor wenigen Tagen ist der digitale Comic "Waste Land" erschienen, der die Anfänge der Freundschaft von Roadhog und Junkrat in den Vordergrund rückt. Zudem wurde die neue Karte Junkertown angekündigt, die vorerst allen Besuchern der gamescom vorenthalten blieb und im Anschluss auf dem PTR landete.

Vor einiger Zeit haben die Entwickler zudem einen Blick hinter die Kulissen spendiert und den Interessenten gezeigt, wie ein Overwatch-Kurzfilm entsteht. Nun gibt es abermals Futter aus der Blizzard-Entwicklerschmiede, denn sie haben jüngst ein ähnliches Video veröffentlicht, das den Entwicklungsprozess rund um Junkertown aufzeigt.

Story und Sound

In der Kartenvorschau spricht Michael Chu über die Map in den höchsten Tönen, Junkertown sei das beste Ding überhaupt, denn die Entwickler haben sich sehr viele Gedanken bei der Entstehung gemacht und es stecken sehr viele Details in der Kulisse.

Er und seine Kollegen gehen auch im Detail auf die ominöse Queen ein, die in Junkertown das Sagen hat und über einen exzentrischen Charakter verfügen soll. Diese Figur wird bereits seit einiger Zeit in der Overwatch-Community heiß diskutiert. Möglicherweise könnte sie einer der nächsten Helden werden. Außerdem erklären Justin DeCloedt, der entsprechende Sound Designer, und einige andere Entwickler diverse Einzelheiten zur Entstehung der Soundkulisse und anderer Facetten der Karte.

Die Karte wird am 19. September 2017 offiziell auf die Live-Server geschaltet, womit sie schließlich ein fester Bestandteil des Spiels wird.

