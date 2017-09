Overwatch - Wie entsteht ein Overwatch-Kurzfilm?

Blizzard gewährt den Spielern einen Blick hinter die Kulissen und demonstriert, wie sie die Animanted Shorts, die in unregelmäßigen Abständen für Overwatch veröffentlicht werden, produzieren.

Der Hero-Shooter Overwatch erhält seitens Blizzard nicht nur ständige Updates, die Entwickler haben der Community auch rund herum viel zu bieten, was sich zumeist in andersartigen Videos und kreativen Ideen widerspiegelt. So wurde jüngst ein neuer Animated Short veröffentlicht, der die Heldin Mei in den Fokus rückt.

Heute haben die Entwickler diesbezüglich ein spezielles Video veröffentlicht. Und zwar möchten sie den Spielern "Die Entstehung von Wintererwachen" näherbringen. Ihr erhaltet somit erstmals einen Eindruck von der Entstehung eines solchen Animated Shorts.

Allem voran sprechen sie über die Wichtigkeit dieser Charakter-Videos, da sie dazubeitragen würden, dass ein Spieler eine emotionale Verbindung zu einer fitkiven Figur aufbauen kann, vorausgesetzt die Entwickler haben alles richtig gemacht.

Meis Geschichte

Michael Chu, der Lead Writer der Overwatch-Geschichte, gibt zu verstehen, dass Meis Geschichte außerordentliche Aufregung mit sich brachte, da sie eine Person mit vielen verschiedenen Facetten sei. Game Director Jeff Kaplan ergänzt, dass sie einen spezifischen Aspekt mit sich bringt und den Fakt, dass jeder Mensch in eine Situation geraten könne, in der es am Ende einen Helden erfordert oder sich unverhofft als solchen anerkennen müsse.

Im Detail wird viel über die inhaltliche Entstehung der Geschichte rund um Mei gesprochen, während einige technische Einblicke gewährt werden. Das vollständige Video haben wir unterhalb dieser News für euch eingebunden.

