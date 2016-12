Das Halloween-Event in Overwatch war ein voller Erfolg. So liegt es nur nahe, dass auch zu Weihnachten eine besondere Aktion auf die Spieler wartet. Nun wurden Daten im Multiplayer-Shooter entdeckt, die auf ein solches Event schließen lassen.

Overwatch hat mit "Junkensteins Rache" erstmalig für PvE-Spaß bei den Spielern gesorgt. Nun stellt sich die Frage, ob es zur kommenden Weihnacht auch ein Event geben wird. Wenn man sich die Blizzard-Historie ansieht, dann sind die Mannen der Entwicklerschmiede scheinbar nicht von solchen Feierlichkeiten abgeneigt. So gibt es doch immer wieder besondere Events in World of Warcraft und Co.

Tipp: Mikrowelle als Controller nutzen, Vorsicht ist geboten!

Nun haben Dataminer jedoch Hinweise gefunden, die tatsächlich darauf schließen lassen könnten. Es wurden bemerkenswerte Soundfiles lokalisiert, die bis dato unbekannte Sprüche der Charaktere enthalten. Eine Weihnachtsversion des Overwatch-Themas soll ebenfalls enthalten sein.

Wichtig: Gründe für Battle.net-Bann wegen Cheats!

Möglicherweise haben die Entwickler diese Daten bewusst platziert und hofften, dass sie jemand findet. Schaden kann solch eine unterschwellige Botschaft nämlich nicht. So erscheint es klar, dass Spielemagazine über solche Gegebenheiten berichten würden, falls dem so wäre. Von offizieller Seite wissen die Spieler jedoch, dass sie saisonale Events zu erwarten haben. Da haben sich die Entwickler schon des Öfteren zu Wort gemeldet. Vielleicht erfahren wir schon in wenigen Tagen mehr. Auf Reddit könnt ihr euch ein eigenes Bild von den geleakten Soundfiles machen.

Seitenauswahl

Infos zu Overwatch

Overwatch - Neue Map kann euch töten Es gibt eine neue Karte in Overwatch, zu der bislang nur Test-Spieler Zugang haben. Doch eins vorweg: Sie ist mit Abstand die Tödlichste von allen.