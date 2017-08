Overwatch - Verhilft Blizzard zu 400 Millionen aktiven Nutzern

Activision Blizzard verbucht derzeit ein reges Hoch an gleichzeitigen Online-Spielern. Das jüngste Steckenpferd seitens Blizzard trägt effektiv zum Erfolg bei. Auch neben Overwatch verbuchen einige Titel schwarze Zahlen.

Derweil hat Blizzard einen neuen Event auf der Agenda stehen. Mit Lúcioball kommen die großen Summer Games zurück und es gibt zahlreiche Änderungen bzw. Neuerungen. Alle relevanten Infos dazu in der folgenden News:

Nun haben die Verantwortlichen hinter Activision Blizzard verlauten lassen, wie es um die Zahlen aus dem zweiten Quartal 2017 steht. Diese sehen dank der Vorbestellungen von Destiny 2 und des anhaltenden Erfolgs von Overwatch außerordentlich gut aus. Diesbezüglich gab es einige Zeilen, die sich im Kern mit dem Overwatch-Team auseinandersetzen.

"Blizzard verbucht die größte Quartals-Online-Spieler-Community in seiner Geschichte mit satten 46 Millionen MAUs. Die Overwatch-Community wächst auch ein Jahr nach dem Start noch weiterhin an, während ein MAU-Rekord mit der Veröffentlichung von zwei saisonalen Events im Quartal verbucht werden konnte."

Auf der gegenüberliegenden Seite bei Activision sieht es ähnlich erfolgreich mit 47 Millionen MAUs aus. Spiele wie die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy haben ihren Teil zum Erfolg des Unternehmens beigetragen. Die restlichen 314 Millionen MAUs jedoch ergeben sich über eine weitere Mobile-Sparte. So kaufte Activision Blizzard vor einiger Zeit den Candy-Crush-Hersteller King Digital Entertainment auf - für einen stolzen Preis von 5,9 Milliarden US-Dollar - und das ergibt insgesamt eine magische Zahl von 407 Millionen aktiven Nutzern innerhalb eines Quartals.

Auch im nächsten Quartal dürften die Zahlen stimmen. So ist bei Hearthstone mit Knights of the Frozen Throne zu rechnen und im Overwatch-Universum stehen die Summer Games und sicherlich noch weitere Events an.

