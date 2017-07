Overwatch - Unhöfliche Spieler werden härter bestraft

Wer sich in Overwatch nicht benehmen kann, muss sich auf härtere Strafen einstellen. Blizzard Entertainment kündigte zudem an, dass es eine Report-Funktion für die PlayStation 4 und Xbox One im kommenden Update geben wird.

Blizzard will dafür sorgen, dass sich die Community rund um Overwatch nicht mehr so stark um unhöfliche Spieler sorgen muss. Dabei geht es vor allem um Mitspieler, die sich nicht an das Team anpassen oder sich mit den Mates absprechen. Die bisherigen Strafen für das sogenannte „Griefing“ hielten sich in Grenzen.

Strafen für Griefing in Overwatch

In einer aktuellen Ankündigung gibt Blizzard Entertainment bekannt, dass Spieler unter anderem damit rechnen müssen, stummgestaltet oder gar aus der aktuellen Runde geschmissen zu werden, sollten sie sich nicht angemessen verhalten. Außerdem werden sie in einem solchen Fall sofort gebannt.

Darüber hinaus sind Banns für eine gesamte Saison angedacht. Das betrifft nicht nur die Belohnungen am Ende einer Season, sondern das Mitspielen im gesamten Zeitraum. Der Ranglisten-Modus dürfte für die „Griefer“ gesperrt bleiben.

Auf der Konsole konnte bislang gespielt werden, wie man wollte. Eine Funktion zum Melden eines Mitspielers gab es gar nicht. Blizzard ändert das nun und will mit einem kommenden Update eine Report-Funktion auf der PlayStation 4 und Xbox One einführen.

Seitenauswahl

Infos zu Overwatch

Overwatch - Doomfist ab sofort auf den Testservern Bisher wurde es nur vermutet, doch jetzt herrscht Gewissheit: Der nächste spielbare Charakter bei Overwatch ist Doomfist. Dieser ist ab sofort auf den Testservern verfügbar und wartet darauf ...