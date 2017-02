Viele koreansiche Spieler stehen nun im Fokus von Blizzard Entertainment. Der Entwickler von Overwatch hat die Bannkeule geschwungen, da es zu vielen Betrugsfällen kam. Über 22.000 Accounts wurden gesperrt.

Das Battle.net ist leider auch nicht gänzlich frei von Cheatern und Hackern. Insbesondere in Korea scheint es hier eine weit verbreitete Gesinnung dafür zu geben. Jüngst sieht sich Overwatch von vielen Einzelfällen betroffen. Doch Blizzard Entertainment ist sich der Problematik bewusst und handelt in einem adäquaten Rahmen.

Um gegen die Cheater vorzugehen, haben die Entwickler spezielle Sanktionen ausgesprochen, die auch hierzulande auf positive Resonanz stoßen dürften. So wurden satte 22.865 koreanischen Spieler gesperrt, die sich zuvor mit Hilfe von Third-Party-Software unerlaubt Vorteile verschafften.

Blizzard gibt zu verstehen, dass Hacks in diversen Communities sehr verbreitet sind und sie das Problem in den Griff bekommen möchten. Das hauptsächliche Problem ist jedoch, dass die sogenannten "PC bangs" das ganze zu einem schwierigen Unterfangen machen. In Korea kann jeder Spieler in Internetcafès für das stündliche Spielen bezahlen. Das geht sogar soweit, dass sie keinen privaten Battle.net-Account benötigen, da dieser im Kaufpreis für die stündliche Benutzung inbegriffen ist. Es liegen Verträge mit dem Publisher vor, die das ganze noch erschweren. Am Ende heißt das, die Hacker brauchen somit keine 40 US-Dollar für eine Kopie ausgeben - lediglich die stündliche Gebühr. Das hat selbstverständlich eine negative Auswirkung und bietet scheinbar einen zusätzlichen Reiz.

Im nächsten Schritt möchte Blizzard jedoch die Wurzel des Problems angehen, um das Spiel insgesamt auch für die koreanischen Spieler zu einem besseren Erlebnis zu machen.

Seitenauswahl

Infos zu Overwatch

Overwatch - Event zum Neujahr ist gestartet, alle Details Für Overwatch heißt es nun, das "Jahr des Hahns" beginnt! Blizzard feiert gemeinsam mit ihren Spielern das chinesiche Fest zum Neujahr. Es gibt zahlreiche Skins, Highlight-Videos ...

Overwatch - Blizzard kündigt 'Jahr des Hahns'-Event an Overwatch startet in der nächsten Woche in das chinesische Neujahr. Blizzard Entertainment kündigte ein Event zum Jahr des Hahns an, im Original „Year of the Rooster“. Spieler ...

Siehe auch: Bannwelle