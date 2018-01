Overwatch - Über 10 Millionen Zuschauer in der ersten Woche

Die Zuschauerzahlen der Overwatch League sprechen eine deutliche Sprache. Das Interesse an der neuen E-Sports-Liga von Blizzard ist außerordentlich hoch.

Ist die Overwatch League bereits nach der ersten Woche ein voller Erfolg? Wenn wir uns die Zahlen etwas genauer ansehen, dann dürfen sich die Köpfe hinter Blizzard über einen glorreichen Einstieg der neuen E-Sports-Liga freuen.

Die zweijährige Partnerschaft seitens Blizzard, die erst kürzlich mit Twitch in Hinsicht auf die neue E-Sports-Liga geschlossen wurde, trägt scheinbar schon ihre Früchte. Die Premiere lockte ganze 408.000 Zuschauer (durchschnittlich) auf allen Kanälen an. Und auch in den darauffolgenden Tagen konnten sich die Zahlen durchaus sehen lassen. Im Durchschnitt konnten so circa 280.000 Zuschauer aus allen Quellen verbucht werden.

437.000 Zuschauer beim ersten Showmatch

Die Zuschauer verteilten sich hier auf Twitch, MLG, dem chinesischen Streaming-Partner ZhanQi TV, NetEase CC und Panda TV. Die magische Zahl von 10 Millionen Zuschauer in der Eröffnungswoche konnte so überschritten werden. Das erste Match zwischen Dallas Fuel und Seoul Dynasty haben übrigens 437.000 Zuschauer verfolgt.

Blizzard gab außerdem zu verstehen, dass die Tickets für die Blizzard Arena Los Angeles in der ersten Woche komplett ausverkauft waren.

Das Zuschauen über die neue App der Overwatch League ist ebenfalls möglich. Wenn ihr mehr über die Blizzard-App erfahren möchtet, dann haben wir alle Informationen dazu in der folgenden News bereitgestellt:

Blizzard Die neue App zur Overwatch League bietet ein besseres Erlebnis

Quelle: Pressemitteilung