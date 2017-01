Overwatch - Terry Crews ist möglicher Synchronsprecher für Doomfist

Der internationale Filmstar Terry Crews spricht scheinbar einen neuen Helden in Overwatch. Dahingehend spricht er sich jedenfalls auf seinem offiziellen Twitter-Account aus. Die Rede in seinen Tweets ist von Doomfist.

Erst gestern berichteten wir über die neuen Änderungen, die am Gameplay zu Overwatch vorgenommen werden. Im Fokus stehen hier Roadhog, Ana und D.VA, die allesamt einen umfangreichen Nerf erhalten sollten. Außerdem warten neue Funktionen auf euch. Alle Infos dazu in der gestrigen News:

Doch wie geht es nun weiter? Die Spieler warten sehnsüchtig auf neue Helden. Jüngst sind im Netz einige Hinweise zur nächsten Figur aufgetaucht. Denn der Filmstar Terry Crews ließ bereits vor einiger Zeit verlauten, dass er im Hause Blizzard zu Besuch sei, nachdem er ein Bild vor dem Overwatch-Logo veröffentlichte. Dieser meldete sich mehrfach über seinen offiziellen Twitter-Account zu Wort.

"Who wants to hear me do the voice of Doomfist for real??!"

Der Charakter Doomfist ist den Spielern von Overwatch aufgrund diverser Easter Eggs und Anektdoten nicht unbekannt. Er hängt beispielsweise an der Wand in Form eines Filmposters auf der Karte Numbani und das sogar in dreifacher Ausführung. Als Doomfist wurde stets jener Held betitelt, der den namensgebenden Handschuh trug. Und so dürfen wir gespannt sein, wer sich den Fäustling nun unter den Nagel reißen wird. Wenn man die Statur von Terry Crews bedenkt und sie mit dem unbekannten Doomfist-Träger auf dem Filmposter vergleicht, so wäre eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zum muskulösen und großen Individuum gegeben.

The Rock steht drauf!

Sogar Dwayne Johnson, The Rock, hat sich via Twitter zu Wort gemeldet, was die Gerüchte verdichtet. Er teilt Crews seinen Zuspruch mit, seine stimme passe perfekt zu Doomfist. Ob und wann es zu einer öffentlichen Ankündigungen des neuen Helden kommt, ist bisher noch ungewiss. Erst kürzlich sprach Jeff Kaplan über das kommende Jahr 2017 und hier erwähnte er bereits, dass es einen neuen Held gibt, der einen sehr weiten Entwicklungsstatus aufweist.

Seitenauswahl

Infos zu Overwatch

Overwatch - Neue Helden, Karten und mehr in Planung für 2017 Blizzard hat ein Video zum Jahresabschluss in Bezug auf Overwatch veröffentlicht. Hier sprechen die Entwickler über den weiteren Verlauf des Titels und potenzielle neue Helden.