Overwatch - Teaser fürs kommende Uprising-Event, Blackwatch-Mission möglich?

Overwatch-Spieler erhalten in Bälde einen weiteren Einblick in die Hintergrundgeschichte der beliebten Helden. Der Aufstand kehrt zurück und das womöglich mit einer neuen Story-Mission. Könnte es diesmal eine Blackwatch-Mission zu sehen geben?

Im letzten Jahr durften sich die Overwatch-Spieler über ein besonderes PvE-Event freuen, das mit einigen Story-Details zu bekannten Overwatch-Helden auftrumpfte. So gab es den Omnics-Aufstand der Gruppierung "Nullsektor" in King's Row von vor 7 Jahren, dem sich Mercy, Tracer, Torbjörn und Reinhardt stellen mussten. Das zeitbegrenzte Event fand hohen Anklang bei den Spielern und das nicht nur wegen den schicken Skins und weiteren kosmetischen Items.

Prinzipiell war es sicherlich eine gute Idee, ein paar Story-Details in solch ein PvE-Event zu verpacken. Warum also nicht festhalten an solchen Missionen, die den Archiven der Overwatch entspringen? Das hat sich Blizzard wohl auch gedacht und den ersten Teasen zum kommenden Uprising-Event veröffentlicht.

Blackwatch-Mission im neuen Event?

Damit ist es offiziell, der Aufstand kehrt zurück! In ähnlicher Form und womöglich nur mit anderen Story-Details wird Uprising erneut an den Start gehen. Noch gibt es nicht allzu viele Infos, allerdings könnte schon in wenigen Tagen ein offizieller Teaser-Trailer folgen. Am 10. April 2018 ist es schileßlich so weit und Uprising kehrt zurück, das lässt sich dem Teaser entnehmen!

Initiating archive declassification…

Mission files unlock: April 10.



RETWEET to confirm. pic.twitter.com/cTevQ8M5CE — Overwatch (@PlayOverwatch) 29. März 2018

Oberhalb seht ihr den aktuellen Teaser und unterhalb der News haben wir nochmal den Story-Trailer des Events aus dem letzten Jahr eingebunden. Beim Teaser spekuliert die Community derzeit, ob es sich nicht um eine Blackwatch-Mission handeln könnte, da offensichtlich ein Blackwatch-Logo versteckt sei. Tatsächlich ist es ab 00:06 im Teaser kurz zu sehen. Story-Einblicke in die Figur Reaper, Genji, McCree und Moira wären sicherlich ein toller Ansatz. Der Teaser bestätige jedoch auch, dass die Mission aus dem letzten Jahr zurückkehrt. Das heißt, falls ihr im letzten Jahr keine Gelegenheit hattet, King's Row von vor 7 Jahren zu besuchen, dann könnt ihr dies scheinbar bald nachholen.