Overwatch - Synchronsprecherin ausgetauscht, ohne was davon zu wissen

Um Overwatch auf Deutsch bereitzustellen, greift Blizzard auf bekannte Synchronsprecher zurück. So wurde Pharah von Ghadah Al-Akel gesprochen, die beispielsweise in Navy CIS mitwirkt. Nun tauschte der Entwickler die Sprecherin einfach aus.

Wie es zu dem neuesten kleinen Skandal in der Overwatch-Community gekommen ist, weiß niemand so genau: Blizzard Entertainment kündigte mit dem neuesten Update an, dass die Synchronsprecherin von Pharah gewechselt wurde. Gründe dafür seien keine Verfügbarkeit und andere diverse Probleme, heißt es in einer Stellungnahme.

Neue deutsche Synchronstimme für Pharah

Entwickler Blizzard Entertainment: Leider können wir manchmal die Zusammenarbeit mit bestimmten Synchronsprechern wegen Verfügbarkeitsproblemen oder ähnlichen unvorhergesehenen Schwierigkeiten nicht fortsetzen. Wenn das passiert, suchen wir einen neuen Sprecher bzw. eine neue Sprecherin für den betroffenen Helden und ersetzen die gesamte existierende Vertonung, um die Konsistenz des Charakters zu wahren. So einen Fall haben wir aktuell mit der deutschen Version von Pharah.

Nun meldete sich die bisherige Synchronsprecherin von Pharah zu Wort und gab an, dass Blizzard ihr nichts von dem Austausch gesagt habe. Sie wisse nicht, dass es nun eine andere Stimme für die Overwatch-Heldin gäbe, schreibt sie auf ihrer Webseite.

Pharah-Synchronsprecherin Ghadah Al-Akel: Ich wurde darüber nicht informiert und Blizzards offizielle Stellungnahme an die Fan-Community, zu der Umbesetzung, verwundert mich doch sehr! Ich hätte natürlich sehr gerne PHARAH weiterhin gesprochen und empfinde eine gewisse Respektlosigkeit!

Die Spieler denken nun, dass Blizzard sie einfach ausgetauscht hatte. Ersten Theorien werden zumindest von Ghadah Al-Akel widersprochen: So sei weder die Gage noch die vorherige Synchronarbeit für Overwatch ein Problem gewesen. Da sie gar nicht kontaktiert wurde, habe sie keine Ahnung, wieso es einen Wechsel gab.

