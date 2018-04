Overwatch - Symmetra Rework, fortan ein defensiver Damagedealer

Overwatch erhält in regelmäßigen Abständen Updates. Demnächst wird die Supporterin Symmetra überarbeitet und das scheinbar sehr stark. Sie wird künftig als defensiver Damagedealer fungieren.

Symmetra ist den Overwatch-Spielern schon lange ein Dorn im Auge. Im höheren Metabereich wird sie gar nicht erst ausgepackt, mit einer niedrigen Elo ist sie oft lästig und kann mit ein paar geschickten Movement-Einlagen für ordentlich Furore bei den Feinden sorgen.

Doch ihre Pickrate lässt zu wünschen übrig. Und so ist Blizzard drauf und dran, die Supporterin abermals einem Rework zu unterziehen. Ein neues Build steht vor der Tür, obgleich sie bereits eine Überarbeitung bekam, bei dem beispielsweise der Schildgenerator eingeführt wurde. In Zukunft soll sie keine Supporterin mehr sein. Das heißt, wer Symmetra wählt, der verstärkt das Team fortan als defensive Schadensquelle.

Timothy Ford im Interview

Der Entwickler Timothy Ford hat sich in einem Interview zu Wort gemeldet, der gegenüber InvenGlobal erwähnt, dass Symmetra eine neue Rolle erhält. Er nennt keine Spezifikationen, allerdings soll sie als defensive Heldin eingesetzt werden.

Diese Tatsache legt jedoch nahe, dass sie abermals ein vollständiges Rework erhalten könnte. Ford spricht über eine "flexiblere Symmetra", da ihr Schildgenerator und der Teleporter sowie die Abwehrtürme nur auf wenigen Karten wirklich sinnvoll eingesetzt werden können. So wird sich an ihren Fähigkeiten scheinbar einiges ändern. Wie das im Detail aussieht, erfahren wir in den nächsten Wochen.

Parallel dazu arbeiten die Entwickler der Blizzard-Schmiede derzeit am Hanzo-Rework, das bereits auf dem PTR von Overwatch spielbar ist. Alle Infos zu Hanzo 2.0 erhaltet ihr in unserer Story:

Overwatch Hanzo 2.0 mit "Sturmpfeile" und neuem Seitensprung ist da, jetzt antesten!